POL-CUX: Größerer Polizeieinsatz in der Wingst - Nachtrag

Größerer Polizeieinsatz in der Wingst - Nachtrag

Geversdorf. An einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt gestern Mittag in der Wingst schlossen sich Durchsuchungsmaßnahmen in Wingst und in Hamburg an (wir berichteten). Diese Durchsuchungsmaßnahmen werden zurzeit in Geversdorf auf einem Anwesen des Beschuldigten 61-jährigen Hamburgers fortgesetzt. Bei dem Durchsuchungsobjekt handelt es sich um ein Wohnhaus mit diversem Nebengelass in sehr verwahrlostem Zustand. Zurzeit sind über 20 Beamtinnen und Beamte der Polizei Cuxhaven, sowie 8 Diensthundführer mit Rauschgift- und Sprengstoffspürhunden bei der Durchsuchung im Einsatz. Darüber hinaus hat die Polizei Cuxhaven Kräfte einer technischen Einheit der Bereitschaftspolizei Oldenburg und des THW zur Unterstützung angefordert, um die teilweise baufälligen Gebäude vor der Durchsuchung zu sichern. Da bereits bei den gestrigen Maßnahmen Sprengstoffe gefunden wurden, sind auch bei der aktuellen Durchsuchung Delaborierer im Einsatz. Die Maßnahmen auf dem unübersichtlichen Anwesen werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher ist mit konkreten Durchsuchungsergebnissen am heutigen Tage nicht zu rechnen.

