POL-CUX: Größerer Polizeieinsatz in der Wingst - Abschlussmeldung - Polizei beschlagnahmt riesige Mengen Waffen, Zubehör und Betäubungsmittel (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Wingst/Geversdorf/Hamburg. Wie bereits berichtet kam es am Dienstag und Mittwoch (04.01.2022 und 05.01.2022) zu größeren Polizeieinsätzen in der Wingst und in Geversdorf. Vorangegangen war ein Einsatz an der Wohnanschrift der Lebensgefährtin des 61-jährigen Tatverdächtigen in der Hasenbeckallee in der Wingst. Der Mann hatte seine Lebensgefährtin zuvor bedroht und körperlich angegriffen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Zudem gab es einen Hinweis auf das Vorhandensein von scharfen Waffen. Nachdem der Mann durch Einsatzkräfte widerstandslos festgenommen werden konnte, wurde er zunächst durch den sozialpsychiatrischen Dienst in eine geschlossene Klinik eingewiesen. Aufgrund der Gesamtumstände hatte das Amtsgericht Stade auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von großen Mengen Betäubungsmitteln, diversen Kurz- und Langwaffen, Kriegswaffen, Messern, Bögen, Armbrüsten und Munition im hohen fünfstelligen Bereich. Für den Abtransport der beschlagnahmten Gegenstände mussten mehrere Transporter eingesetzt werden. Da ein erheblicher Teil der Gegenstände in der Wohnung der Lebensgefährtin in der Wingst gefunden wurden, werden auch gegen Sie mehrere Ermittlungsverfahren geführt. Das Amtsgericht Stade erließ am Donnerstag (06.01.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade Haftbefehl gegen den 61-jährigen Mann. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

