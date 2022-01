Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2 ++ Zeugen gesucht - Unbekannte schlugen zwei Jugendliche ++ Diebstahl eines Wohnmobils misslungen ++

Landkreis Verden (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2

Ottersberg. Eine 18-Jährige Frau verletzte sich am Montagabend nach ersten Informationen bei einem Verkehrsunfall schwer und ein 69-Jähriger leicht. Die ersten Ermittlungen hatten ergeben, dass die Frau auf der Langen Straße (Kreisstraße 2) in Richtung Fischerhude unterwegs war und dabei aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem sie mit einem Baum im Seitenraum kollidierte, soll sie auf die Fahrbahn geschleudert sein und prallte mit dem entgegenkommenden BMW des 69-Jährigen zusammen, wodurch beide Pkw sich überschlugen.

Die 18-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, der 69-Jährige vor Ort medizinisch versorgt. Beide Pkw mussten anschließend abgeschleppt werden. Im Einsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Fischerhude/Quelkhorn und Ottersberg. Die K2 wurde während der Arbeiten an der Unfallstelle voll gesperrt, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Sachschaden wird mit rund 15.000 Euro beziffert.

Zeugen gesucht - Unbekannte schlugen zwei Jugendliche

Achim. Bereits am 18.12.2021, ein Samstag, gegen 17:30 Uhr soll es zu einer Auseinandersetzung in der Obernstraße gekommen sein. Demnach sollen unbekannte Täter aus einem silbernen Kleinwagen ausgestiegen sein und zwei Jugendliche geschlagen haben, die auf dem Gehweg aus der Stadtmitte kamen. Fünf Männer sollen in dem Wagen gesessen und die Jugendlichen auf dem Gehweg geschlagen haben, wodurch sie sich leichte Verletzungen zuzogen. Bei dem Kleinwagen könnte es sich um einen Toyota Corolla mit Verdener Zulassung handeln. Die Ermittlungen der Polizei wurden umgehend aufgenommen. Dennoch konnten die Täter bisher nicht ermittelt werden.

Die jüngsten Ermittlungen haben nun ergeben, dass eine Frau und ein Mann zu diesem Zeitpunkt ebenfalls zu Fuß in der Obernstraße unterwegs gewesen sein sollen und in Richtung Post liefen. Die beiden sollen ein großes Paket bei sich getragen haben und in der Nähe der Opfer gewesen sein. Die beiden Personen sollen möglicherweise 175cm groß sowie im Alter zwischen Ende 20 und Anfang 30 gewesen sein und kommen als wichtige Zeugen des Geschehens in Betracht.

Die Polizei Achim bittet diese beiden Zeugen oder weitere Personen, die Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug geben können unter 04202/9960 um Hinweise.

Altmetall gestohlen

Kirchlinteln/Neddenaverbergen. Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen dem 23.12.2021, ein Donnerstag, und vergangenem Sonntag, 16.01.2022, auf ein Firmengelände im Sprenkampsweg und stahlen Altmetall. Die Täter sollen den ersten Informationen zufolge Maschendrahtzaun gewaltsam entfernt haben, bevor sie an die Beute gelangten und mutmaßlich mit einem Transporter die Gegenstände abtransportierten. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge bei mehr als 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Täter ohne Erfolg an Wohnhaus

Dörverden. Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen dem Neujahrstag und vergangenem Freitag an einem Wohnhaus in der Straße "Im kleinen Felde" zu schaffen, um in das Gebäude zu gelangen. Nach erfolglosen Versuchen ließen sie jedoch von der Tat ab und flüchteten. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Diebstahl eines Wohnmobils misslungen

Verden. Bislang unbekannter Täter brachen am Freitag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr ein Wohnmobil auf einem Privatgrundstück "Im Saal" auf und versuchten anschließend, das Fahrzeug zu stehlen. Als dies misslang, flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand dennoch ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Die Polizei Verden sucht nun mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ungewöhnliche Beobachtungen in der Nähe machen können. Hinweise werden unter 04231/8060 von der Polizei Verden entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell