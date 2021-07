Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Emmerich Klein-Netterden (ots)

Am Dienstag (27. Juli 2021) war ein 43-Jähriger aus Emmerich gegen 16:15 Uhr mit seinem Yamaha-Motorrad auf dem Kapellenberger Weg in Richtung Speelberger Straße unterwegs. Aus unklarer Ursache kam er mit seiner Maschine in einer Rechtskurve kurz vor der Einmündung zu Fall. Bei dem Sturz fiel das Motorrad auf das Bein des Mannes. Er verletzte sich schwer am Fuß, ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen in eine Klinik. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn vollständig gesperrt. (cs)

