Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Fahrradfahrer leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein Verkehrsunfall führte am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr zu einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Ein 64-jähriger Mann befuhr mit seinem Nissan die B500 in Richtung Lichtental. Als er nach links in Richtung Malschbach abbiegen wollte, habe er sein Vorhaben mit dem Blinker angezeigt und reduzierte die Geschwindigkeit. Offenbar übersah ein hinter dem PKW befindlicher Fahrradfahrer die Abbiegeabsicht und überholte den Nissan auf der linken Seite. Während dem Abbiegevorgang kam es schließlich zu einer Kollision. Der 66-jährige Radler stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell