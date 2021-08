Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht

Blauer Mazda CX-3 beschädigt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Dienstag (3. August 2021) zwischen 07:15 und 12:30 Uhr wurde auf der Schulstraße ein blauer Mazda CX-3 beschädigt, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand ein Schaden an der Frontschürze links und am Radlauf. Der Verursacher hinterließ jedoch keine Angaben zu seiner Person. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

