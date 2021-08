Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grauer VW T-Cross beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (3. August 2021) zwischen 08:10 und 12:35 Uhr einen grauen VW T-Cross beschädigt, der auf der Straße Am Nierspark in einer Parkbucht abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden hinten links an der Stoßstange, zurück blieben weiße Lackspuren. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugenhinweise werden von der Polizei Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

