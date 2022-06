Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld kam am Sonntagabend (12.06.2022) von der Kirchheider Straße ab und wurde dabei schwer verletzt. Er war auf seiner Honda in Richtung Hollenstein unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts in den Straßengraben geriet. Dort kollidierte er mit einem Entwässerungsrohr. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

