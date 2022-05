Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Firmengebäude (08.05.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Einbrecher sind in der Nacht auf Montag in ein Firmengebäude auf der Salinenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verwaltungsbüro der Firma. Im Inneren erbeuten die Täter einen Tresor mit Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Vermutlich haben die Täter den Tresor mit einem Fahrzeug abtransportiert. Personen, die in der Nacht zwischen 3 Uhr und 4 Uhr Verdächtiges im Bereich der Firma Prohoga beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell