POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Grauen VW T-Roc zerkratzt (09.05.2022)

Donaueschingen (ots) - Ein 32-jähriger Mann ist in der Stadionstraße auf Höhe des Kreisverkehrs am Bildungszentrum am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, offenbar von einer zehnköpfigen Gruppe angegriffen worden. Eine männliche Person aus der Gruppe habe den Mann gewaltsam auf den Boden gebracht, ein weiterer ...

mehr