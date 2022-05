Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Bürocontainer aufgebrochen

Rottweil (ots)

Unbekannte haben von Sonntag auf Montag den Bürocontainer des Jazzfests aufgebrochen. Vermutlich mit einem Schraubenzieher hebelten sie die Eingangstüre bei der Alten Stallhalle auf. Aus dem Innern wurde ein Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe und zwei Lautsprecher der Marke JBL gestohlen. Möglicherweise stehen mit dem Einbruch zwei junge Männer in Verbindung, die sich nach Veranstaltungsende innerhalb des abgesperrten Veranstaltungsraumes in verdächtiger Weise aufhielten. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0741 4770 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell