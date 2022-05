Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Landkreis Rottweil) Geparktes Auto angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (07.05.2022)

Hardt (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstagmorgen im Zeitraum 8 Uhr bis 9 Uhr auf der Königsfelder Straße gegen einen geparkten Dacia Sandero gestoßen und ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern davongefahren. Der Dacia war am rechten Straßenrand vor einer Bäckerei abgestellt worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Personen, die im betreffenden Zeitraum vor der Bäckerei Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 270 1-0, in Verbindung zu setzen.

