POL-PDWO: Hamm am Rhein - Feuer auf Betriebsgelände

Worms (ots)

Gestern Abend kam es in Hamm auf dem Gelände eines Kfz-Betriebes in der Straße Auf dem Wiesenplatz zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache ging gegen 21 Uhr im Außenbereich ein Reifenstapel vor dem Büro des Werkstattgebäudes in Flammen auf. Das Feuer griff auf die Gebäudefassade und den angrenzenden Büroraum über. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mind. 25.000 Euro beziffert. Zur Ermittlung der Brandursache ist die Kripo Worms mit den Ermittlungen befasst.

