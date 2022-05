Tuttlingen (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitagabend im Zeitraum von 22.30 Uhr bis 23.00 Uhr von der Außenanlage einer Firma in der Max-Eyth-Straße eine Lounge-Garnitur, zwei Sessel und eine Bank, und einen Rattan-Tisch gestohlen. Für den Abtransport der Gartenmöbel dürften die Unbekannten einen Transporter oder ein Auto mit Anhänger benutzt haben. Personen, die im betreffenden Zeitraum in der Max-Eyth-Straße ...

mehr