Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Polizisten bei Vollstreckung eines Haftbefehls angegriffen und verletzt

Herzogenrath (ots)

In Kohlscheid sind gestern Abend (25.01.2022) zwei Polizisten bei einem Einsatz verletzt worden.

Die beiden Polizisten waren gegen 19.30 Uhr zu einem Haus an der Roermonder Straße gefahren, um einen Mann festzunehmen, der per Haftbefehl gesucht wird. Als sie den 28-Jährigen ansprachen, widersetzte sich dieser jedoch vehement der Festnahme. Mehrere vor Ort anwesende Familienangehörige versuchten die Polizisten an ihrer Maßnahme zu behindern. Mutter und Bruder griffen sogar die Beamten mit Schlägen und Tritten an. Ein Beamter erlitt dabei unter anderem Verletzungen durch Tritte gegen den Kopf. Beide sind nicht mehr dienstfähig.

Durch Unterstützung weiterer Polizisten konnte die Lage schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Gegen die Familienangehörigen wurden Platzverweise ausgesprochen. Der 28-Jährige wurde inhaftiert. Gegen ihn und seinen 30-jährigen Bruder wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell