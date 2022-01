Polizei Aachen

POL-AC: Alkohol und Drogen am Steuer: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Trierer Straße sind gestern Nachmittag (25.01.22) zwei Personen verletzt worden. Der Auffahrunfall ereignete sich gegen 16 Uhr, nachdem eine 41-jährige Fahrerin vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts auf die Trierer Straße abgebogen war und vor einer gelben Ampel an der Kreuzung Vennbahnweg angehalten hatte. Ein 39-Jähriger, der in Richtung Kornelimünster unterwegs war, bremste zu spät ab und fuhr auf das Fahrzeug der 41-Jährigen auf. Beide Insassen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Alkohol- und Drogentest führte bei dem 39-jährigen zu positiven Ergebnissen. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen ermittelt das Verkehrskommissariat auch wegen eines möglichen Kraftfahrzeugrennens.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell