Polizei Aachen

POL-AC: Versuchte Geldautomatensprengung in Würselen

Würselen (ots)

Schon wieder hat es eine versuchte Geldautomatensprengung im Parkhaus an der De-Gasperi-Straße gegeben: In der Nacht zum Sonntag (23.01.2022) hatte ein Zeuge kurz vor 2 Uhr von "explosionsartigen Geräuschen im Gewerbegebiet" berichtet und die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, waren der oder die Täter bereits geflüchtet. Es ist bereits der dritte Versuch in zwei Wochen, den Geldautomaten zu sprengen. Die Ermittlungen der Kripo laufen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell