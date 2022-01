Polizei Aachen

POL-AC: Kontrolleinsatz der Polizei in der Gemeinde Roetgen

Roetgen/ Rott (ots)

Zur Bekämpfung der aktuellen Einbruchsserie führte die Polizei gestern (21.01.2022) einen großangelegten Kontroll- und Fahndungseinsatz in der betroffenen Gemeinde durch. Von nachmittags bis in die späten Abendstunden hinein waren mehrere Dutzend Beamtinnen und Beamte sichtbar in Uniform aber auch unerkannt in zivil vor Ort. In Rott waren jeweils an den Ortseinfahrten (Königsberger Straße und Roetgener Straße) Kontrollstellen aufgebaut worden. Eine Vielzahl von Fahrzeugen passierten diese Stellen. Ein Hauptaugenmerk legten die Polizisten hier auf besonders verdächtig erscheinende Fahrzeuge und deren Insassen. Insgesamt zehn Fahrzeuge wurden dann auch genauer unter die Lupe genommen. So wurde ein Lieferwagen kontrolliert, der besetzt mit mehreren Männern schon einer Anwohnerin in Roetgen sehr verdächtig vorgekommen war - sie hatte umgehend die Polizei informiert. Es stellte sich heraus, dass die Insassen in der Vergangenheit als betrügerische Handwerker in Erscheinung getreten waren. Aufgrund von Fahrzeugmängeln musste der Wagen stehen bleiben. Ein Bericht wurde gefertigt. Die weiteren Kontrollen verliefen am Abend ohne besondere Vorkommnisse.

Polizeipräsident Dirk Weinspach und Roetgens Bürgermeister Jorma Klauss machten sich zusammen vor Ort ein Bild und besuchten beide Kontrollstellen. Weinspach betonte: "Die Polizei wird alles tun, um diese Einbruchsserie zu beenden. Die Streifen werden weiter stark präsent sein und die Kriminalpolizei hat gute Ermittlungsansätze, die nun weiter intensiv verfolgt werden. Die benachbarte belgische Polizei ist ebenfalls eng mit eingebunden. Uns ist es ein großes Anliegen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Rott und Roetgen wieder sicher fühlen können! Bitte helfen Sie mit, sichern Sie ihr zu Hause, seien Sie weiter aufmerksam und wählen Sie sofort die 110."

