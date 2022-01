Polizei Aachen

POL-AC: Überfälle auf Tankstellen und Supermarkt: Tatverdächtiger festgenommen

Aachen (ots)

Nach mehreren Überfällen auf Tankstellen und einem Supermarkt konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen. Er stellte sich gestern Abend auf einer Polizeiwache.

Der Fahndungsdruck auf den 28-Jährigen war zuletzt deutlich gestiegen, nachdem Polizeibeamte den Mann auf Bildern einer Überwachungskamera wiedererkannt und identifiziert hatten. Am 18.01.2022 durchsuchten Kripobeamte seine Wohnung. Angetroffen wurde er zwar nicht, aber mehrere Kleidungsstücke, die er während der Taten trug, wurden dabei sichergestellt.

Drei Überfälle auf Tankstellen - am 26.12.21 in der Roermonder Straße, am 01.01.22 in der Joseph-von-Görres-Straße, am 15.01.22 in der Trierer Straße - und ein Überfall auf einen Supermarkt am 06.01.22 in der Franzstraße, werden dem 28-Jährigen nach derzeitigem Ermittlungsstand zugerechnet.

Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (am)

