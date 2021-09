Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in der Mühlenstraße - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Mühlenstraße in Jever in der Zeit von Mittwoch, 01.09.2021, gegen 18:00 Uhr, und 02.09.2021, gegen 11:35 Uhr. Bisher unbekannte Täter beschädigten eine Glasscheibe zum Werkstattbereich eines Autohauses.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell