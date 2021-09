Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Jever - Unbekannte Täter legen einen Motorroller auf der B 210 ab - keine konkreten Gefährdungen bekannt

Jever (ots)

Bisher unbekannte Täter legten am Freitag, 03.09.2021, gegen 02.37 Uhr einen schwarzen Roller mittig auf die Bundesstraße 210 in Höhe Ottenburger Weg in Jever ab.

Die Sichtverhältnisse waren aufgrund von Nebel zusätzlich eingeschränkt, sodass zudem die Gefahr bestand, dass Verkehrsteilnehmer den Roller nicht rechtzeitig hätten wahrnehmen und es zu Unfällen hätte kommen können.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug zuvor nach einer Panne auf dem dortigen Parkplatz abgestellt wurde.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise, die an die Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 zu richten sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell