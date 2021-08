Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Berauschende Verkehrsteilnehmer im Celler Stadtverkehr

Celle (ots)

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer wurden am vergangenen Wochenende beim Führen von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss berauschender Mittel im Celler Straßenverkehr festgestellt.

Zunächst wurde am Samstag, den 31.07.2021, um 10:38 Uhr, eine 39-jährige Cellerin mit ihrem Toyota in der Dehningstraße von den Beamten kontrolliert. Dabei stellten diese Anhaltspunkte für eine Beeinflussung fest, die sich dann mit einem positiven Drogenschnelltest auf THC bestätigten. Im Rahmen der Kontrolle räumte die Fahrzeugführerin ein, erst vor Kurzem einen Joint geraucht zu haben. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Am Sonntagabend, um 19:55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Harburger Straße ein E-Scooter auf, der ohne Versicherungskennzeichen am Straßenverkehr teilnahm. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 21-jährige Fahrzeugführer aus Hambühren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Neben einem positiven Schnelltest auf THC erbrachte der Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille. So musste sich auch der junge Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterziehen. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei Celle weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich auch bei E-Scootern, sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen, um Kraftfahrzeuge handelt. Folglich gelten dieselben Promillegrenzen wie bei Autofahrern. Zudem besteht eine Versicherungspflicht, so dass diese E-Scooter für die Teilnahme am Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden müssen.

