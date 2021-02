Polizei Bielefeld

POL-BI: Versuchter Raub am Kesselbrink

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld suchen Zeugen, die am Donnerstag, 18.02.2021, gegen 21:50 Uhr, beobachteten, dass ein Mann am Kesselbrink mit einem Messer bedroht wurde.

Am Donnerstagabend erschien ein 24-jähriger Bielefelder auf der Polizeiwache Ost und teilte den Beamten mit, dass soeben ein fremder Mann versucht habe, sein Kleingeld zu rauben. Der Fremde habe sich dem 24-Jährigen von hinten genähert, als er an einem Kiosk an der Einmündung zur Wilhelmstraße stand. Er habe den Bielefelder an der linken Schulter gepackt und anschließend seine Jacke durchsucht. Der Mann wurde nicht fündig und habe dann mit einem Küchenmesser gedroht. Im nächsten Moment habe er jedoch sein Vorhaben abgebrochen und sei ohne Beute geflüchtet.

Den Täter beschreibt der Bielefelder wie folgt: Er war etwa 1,76 Meter groß, hatte eine Glatze und ein breites Gesicht. Er trug eine schwarze Bomberjacke und eine blaue Jeans.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

