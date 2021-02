Polizei Bielefeld

POL-BI: Teure Werkzeuge aus Sprinter entwendet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

Auf dem langen Kampe war in der Nacht von Mittwoch, 17.02.2021, auf Donnerstag, ein Sprinter sowie in der Finkenstraße ein Citroen das Ziel von Einbrechern. Die Täter erbeuteten in einem Fall hochwertige Werkzeuge.

Der Firmen-Sprinter stand von Mittwochabend, 18:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen an der Straße Auf dem Langen Kampe, zwischen der Elbrede und der Straße An der Holzwiese, geparkt. Die PKW-Einbrecher nutzten die Nachtstunden und stahlen aus dem Sprinter drei Bohrhammer, drei Winkelschleifer sowie Schraubwerkzeuge. Mit ihrer Beute entkamen die Täter unerkannt. Am Morgen gegen 08:00 Uhr wurden der Einbruch in den Mercedes Sprinter sowie der Diebstahl der Werkzeuge entdeckt.

Am Donnerstag um 03:00 Uhr löste die Alarmanlage eines in der Finkenstraße, zwischen der Bernhard-Kramer-Straße und der Petristraße, geparkten Citroen Jumpy aus. Am Morgen stellte der Besitzer des Fahrzeugs fest, dass Täter an dem Aufbruch des Citroens gescheitert waren.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

