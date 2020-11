Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Landkreis Konstanz) Fensterscheiben an einem Pizza-Imbiss eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (21.11.2020)

Gottmadingen, Landkreis Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 15:00 Uhr, mehrere Fensterscheiben eines Pizza-Imbisses in der Poststraße eingeschlagen und so erheblichen Sachschaden angerichtet. Für die Tat verwendeten die Unbekannten Steine, mit welchen sie drei der vorhandenen Fenster an der Frontseite des Imbisses einwarfen. Hierbei durchschlug ein Stein die Scheibe eines Fensters und richtete auch Sachschaden an der Theke des Imbisses und an einem vorhandenen Kassencomputer an. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 4000 Euro. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen (07731 1437-0) in Verbindung zu setzen.

