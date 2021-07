Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall zwischen Pkw und zwei Kindern auf einem Fahrrad

Schwelm (ots)

Am 30.07.2021, um 12:25 Uhr, beabsichtigte eine 50-jährige Sprockhövlerin mit ihrem VW aus einer Einfahrt heraus auf die Potthoffstraße einzufahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit zwei Kindern im Alter von 6 und 10 Jahren, die den Gehweg in Fahrtrichtung Weststraße gemeinsam auf einem Fahrrad befuhren. Durch den Zusammenstoß kamen die Kinder zu Fall und verletzten sich leicht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

