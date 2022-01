Polizei Aachen

POL-AC: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Simmerath (ots)

Am späten Freitagnachmittag (21.01.2022) kam es auf der B 266 in Höhe der Schönen Aussicht zu einem Unfall. Ein 76jähriger Mann aus Bergheim fuhr gegen 17:45 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Einruhr. Im Kurvenbereich, am dortigen Parkplatz, verlor er die Kontrolle über den Wagen und stieß gegen einen aufgeschütteten Erdwall am Straßenrand. Dieser Zusammenstoß war ursächlich dafür, dass sein Fahrzeug umkippte und auf der Beifahrerseite liegen blieb. Der ältere Herr erlitt hierbei Kopfverletzungen. Um ihn zu bergen, flexten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW den Wagen letztlich auf. Anschließend wurde er schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann aufgrund einer Erkrankung gar kein Auto führen durfte. Seine Angehörigen hatten ihn bereits bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Die B 266 blieb für die Unfallaufnahme bis 19:30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell