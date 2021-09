Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Heidelberg (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag, gegen 12.20 Uhr, kam es am Adenauerplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von rund 8.000.- Euro entstand. Ein 38-jähriger Smart-Fahrer war einem 35-jährigen BMW-Fahrer aufgefahren, als dieser wegen eines Rettungswageneinsatzes an der Kreuzung Kurfürstenanlage/Rohrbacherstraße Richtung Gaisbergtunnel abbremsen musste. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 38-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ermittlungen diesbezüglich sind noch im Gange.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell