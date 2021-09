Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Unfall mit Sachschaden

Wiesloch (ots)

Ein 85-jähriger Opelfahrer war am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in der Hautstraße in Richtung Ringstraße unterwegs und streifte dabei in Höhe einer Bank einen geparkten Hyundai. Als er kurz danach anhielt und wieder zurücksetzte, übersah er einen Hydranten und beschädigte diesen zudem. Der gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Hydrant musste von Angestellten der Stadtwerke abgesichert werden.

