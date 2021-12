Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreisel - Radfahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Vlotho (ots)

(jd) Gestern (6.12.) ereignete sich um 14.18 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisel Salzuflener Straße/Solterbergstraße/Wehrendorfer Straße. Ein 71-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Fahrrad von der Wehrendorfer Straße aus kommend in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte, diesen in Richtung Bad Salzuflen zu verlassen. Als sich der Mann mit seinem Fahrrad bereits im Kreisel befand fuhr aus Richtung Vlotho kommend ein 30-jähriger Lemgoer mit seinem VW auf der Salzuflener Straße in den Kreisel ein. Auf Höhe der Ausfahrt Solterbergstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Radfahrer. Der 71-Jährige wurde durch die starke Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich schwer. Nach einer ersten notfallmedizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1100 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell