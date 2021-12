Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Herforder leicht verletzt - Pkw stoßen in Kreuzungsbereich zusammen

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (5.12) fuhr eine 67-jährige Herforderin mit ihrem Mitsubishi auf der Waltgeristraße in Richtung Ortsieker Weg. Gegen 12.20 Uhr hielt die Frau an einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Mindener Straße an. Nachdem die Ampel auf Grünlicht umgesprungen war, beschleunigte die Frau ihr Fahrzeug, um ihre Fahrt in Richtung des Ortsieker Wegs fortzusetzen. Zeitgleich fuhr ein 51-jähriger Herforder mit seinem Mini auf der Mindener Straße in Richtung Innenstadt. Der Mann fuhr trotz Rotlicht zeigender Ampelanlage in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Während die Herforderin unverletzt blieb, zog sich der 51-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

