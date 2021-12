Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Geparktes Auto unter Alkoholeinfluss beschädigt

Herford (ots)

(jd) Gegen 2.25 Uhr hörte ein Anwohner der Gneisenaustraße am Sonntag (5.12.) einen lauten Knall. Als der Mann vor seinem Haus nachsah, beobachtete er einen Mann, der seinen Seat einparkte und dabei mehrfach einen an der Straße abgestellten Mercedes rammte, der einer 66-jährigen Anwohnerin gehört. Der bis dahin Unbekannte begutachtete zunächst den Schaden und verließ dann den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund der Zeugenbeschreibung trafen die hinzugerufenen Polizeibeamten nahe des Unfallortes den Fahrer, einen 45-jährigen Herforder, in seiner Wohnung an, in dessen Atem sie starken Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Annahme, dass der Mann vor Fahrtantritt eine erhebliche Menge Alkohol getrunken haben muss. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann zur Herforder Wache gebracht. Er zeigte sich den Beamten gegenüber aggressiv und unkooperativ. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde dem Mann untersagt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 5500 Euro.

