Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Verkaufsstand an - Mehrere Gegenstände auf Weihnachtsmarkt beschädigt

Herford (ots)

(jd) Der Inhaber eines Weinstandes auf dem Münsterkirchplatz bemerkte am Samstag (4.12.) gegen 10.00 Uhr, dass das Türschloss seiner Verkaufsbude beschädigt war. Der 70-Jährige stellte dann fest, dass mehrere Gegenstände innerhalb des Standes mit Farbe beschmiert waren. Zu erkennen waren die Zeichen "TAG OS 1". Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Letztmalig war der Inhaber am Freitag gegen 22.00 Uhr an seinem Verkaufsstand und hat ihn verschlossen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell