Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525

Unfall mit Pedelecfahrer

Coesfeld (ots)

Am 17.08.2021, gegen 14:15 Uhr, übersah ein 57-jähriger Autofahrer aus Reken beim Abbiegen auf die B525 einen 55-jährigen Pedelecfahrer aus Nottuln. Der Pedelecfahrer zog sich in Folge des Zusammenstoßes mehrere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

