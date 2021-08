Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B235/Zwei Personen bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Personen, die mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (17.08.) gegen 13.15 Uhr auf der B235 ereignete. Eine 61-jährige Frau aus Selm befuhr mit ihrem Auto die B235 in Richtung Lüdinghausen. In einer langgezogenen Kurve kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. In dem Auto befand sich eine 48-jährige Lüdinghauserin. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto der Selmerin in den Graben. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B235 zwichen beiden Kreisverkehren gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

