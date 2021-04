PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Limburg (ots)

Am gestrigen Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus Weilrod, mit ihrem Jaguar, die L3063 von Heinzenberg nach Wolfenhausen. In einer Kurve kam sie ins Schleudern, drehte sich auf der Fahrbahn und kam im angrenzenden Wald zum Stehen. Die Fahrerin und ihr 29-jähriger Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro.

