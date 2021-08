Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Schmierereien am Pictorius Berufskolleg

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Pictorius Berufskolleg Graffiti gesprüht. Zwischen 15 Uhr am Montag (16.08.21) und 9 Uhr am Dienstag (17.08.21) beschmierten sie verschiedene Außenwände und Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof. Die Polizei in Coesfeld prüft, ob ein Zusammenhang mit beschädigten Fahrradständern besteht. Darüber hatte sie am Montag (16.08.21) berichtet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02541-14-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell