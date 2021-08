Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Aspastraße

Werkzeugdiebe scheitern

An den Türen eines VW Transporters scheiterten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Nordkirchen. Der Transporter war auf einem frei zugänglichen Firmengelände abgestellt. Am Montag konnten an allen Türen massive Hebelspuren festgestellt werden. Ins Fahrzeug gelangten die Diebe nicht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (13.8.) 13 Uhr und Montagmorgen 10.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

