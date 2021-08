Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Rohrkamp

Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall am Montag (16.8.) sucht die Polizei in Lüdinghausen einen Fahrradfahrer. Gegen 15.20 Uhr beabsichtigte ein Autofahrer in der Straße Rohrkamp in eine Einfahrt einzubiegen. Zu dem Zeitpunkt befuhr der Radfahrer den Gehweg der Straße aus Richtung Seppenrader Straße kommend. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Rad und dem Auto. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Radfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Beschreibung: ca. 38-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Glatze, bekleidet mit einer blauen Arbeitshose und einem schwarzen Oberteil. Der Radfahrer bzw. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell