Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Keine Erinnerung - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Eine 83-jährige Radfahrerin aus Lippstadt hat bislang keine Erinnerung mehr an ihrem Sturz am Mittwoch (17. März), gegen 9.50 Uhr, auf der Stirper Straße in der Nähe der Kreuzung Udener Straße/Kloster Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Lippstädterin schwer verletzt mit ihrem Rad auf der Straße liegend aufgefunden. Erste Unfallspuren zeugen davon, dass die 83-Jährige mutmaßlich von alleine gestürzt ist. Nachdem Zeugen die Erstversorgung übernommen und den Rettungsdienst informiert hatten, wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

