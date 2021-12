Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall an Kreuzung - Zwei Personen leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Auf der Straße Auf der Freiheit ereignete sich gestern (1.12.), um 13.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Herforderin fuhr mit ihrem Renault in Richtung Wittekindstraße, als sie verkehrsbedingt an der Ampel auf Höhe der Abteilstraße halten musste. Zeitgleich näherte sich hinter ihr in gleicher Fahrtrichtung ein 36-jähriger Herforder mit seinem Ford. Dieser versuchte noch sein Fahrzeug abzubremsen, jedoch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden 12- und 13-jährigen Beifahrerinnen in dem Renault wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 2000 Euro.

