Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstagmorgen 08:20 Uhr kam es in der Allensteiner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hier einen Gartenzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

