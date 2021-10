Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht: Schwer verletzte Person aufgefunden

Emsbüren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr wurde ein schwer verletzter Mann auf dem Radweg der Mehringer Straße von einer Rettungswagenbesatzung aufgefunden. Neben dem 23-jährigen lag zudem ein Fahrrad. Bisherige Ermittlungen lassen vermuten, dass die Person mit dem Fahrrad zu Fall gekommen ist und sich hierbei schwerste Kopfverletzungen zugezogen hat. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder der Person machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977) 929210 in Verbindung zu setzen.

