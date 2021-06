Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Waldau;]

Am 25.06.21, gg. 03.30 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Bereich Obertal mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hydranten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.500 EUR zu kümmern. Einige Zeit später begaben sich Angehörige des evtl. Fahrzeuglenkers zur Unfallstelle und hantierten am Unfallfahrzeug. Danach verließen diese die Unfallstelle. Dies wurde durch einen Anwohner beobachtet, woraufhin er die Polizei informierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Fahndung im Nahbereich, konnten die Personen festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der evtl. Unfallverursacher den Verkehrsunfall wohl unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss verursachte. Weiterhin hatte der angebliche Fahrzeuglenker keine Fahrerlaubnis.

Sollten die weiteren Ermittlungen ergeben, dass der 18-jährige Mann tatsächlich der Unfallverursacher ist, wird er sich wegen des Verstoßes gegen diverse Straftatbestände verantworten müssen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

