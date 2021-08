Polizei Bochum

POL-BO: Polizei fahndet nach Schamverletzer - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Die Herner Polizei fahndet nach einem Schamverletzer. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Eine 41-Jährige aus Herne wartete am Freitagnachmittag, 13. August, gegen 14.15 Uhr an der Haltestelle "Archäologiemuseum/Kreuzkirche" (Holsterhauser Straße) auf den Bus. Der Tatverdächtige - ein nach Zeugenaussage "ungepflegter" Mann mit Vollbart, Jogginghose und Kapuzenpulli - lag zunächst auf dem Boden, stand dann auf und zog seine Hose herunter. Als die 41-Jährige daraufhin drohte, die Polizei zu rufen, zog der Mann seine Hose wieder hoch und flüchtete in Richtung Bahnhof.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 12 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 oder 0234 / 909-4441 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell