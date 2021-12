Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Scheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Löhne (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Mittwoch (1.12.) gegen 6.50 Uhr, dass ein Gullydeckel auf einem Parkplatz an der Lübbecker Straße fehlte. Der Mann sicherte zunächst den offenen Kanalschacht, ehe ein zweiter Zeuge wenige Meter entfernt den Gullydeckel nahe einer Schaufensterscheibe bemerkte. Das Schaufenster, das zu einem Parteibüro gehört, wies massive Beschädigungen auf. Der oder die unbekannten Täter haben augenscheinlich den Gullydeckel aus der Verankerung entrissen und in die Scheibe geworfen. Der Schaden liegt bei rund 800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag Nachmittag und gestern Morgen etwas Auffälliges im Bereich der Lübbecker Straße beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

