Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung mit Foto - Wer kennt die Person ? - Ladendieb fährt mit Einkaufswagen an Kasse vorbei - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford fahndet mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Täter, welcher erhebliche Mengen Spirituosen in einem Verbrauchermarkt in Vlotho stehlen konnte. Das Bild zur Fahndung befindet sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndung/70260 Vorrausgegangen war ein Diebstahl im Juli diesen Jahres. Wie sich erst später herausstellte, verstaute der professionell agierende Täter zahlreiche Spirituosen in seinem Rucksack. Anschließend verließ er das Geschäft an der Herforder Straße wie ein normaler Kunde durch die Kassengänge. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600.- Euro, wie eine Inventur hervorbrachte. Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei keinen Erfolg hatten, kann jetzt mit einen Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld eine Fahndung erfolgen. Die Polizei fragt daher: Wer kennt den auffallend schlanken Mann mit einer gepflegten Kurzhaarfrisur auf dem Foto bzw. kann Angaben zu dieser Person machen? Auffällig sind die Tätowierungen an beiden Oberarmen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

