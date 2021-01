Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Auto landete bei Flucht im Bach

Kurz nach Mitternacht kam in der Ulmer Straße ein weißer Audi entgegen. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte bog er abrupt in die Ehrensteiner Straße ab und gab Gas. Nach der Verfolgung durch mehrere Straßen war das Auto plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Bei der Überprüfung der Strecke wurde der Audi in der Walter-Otto-Straße im Bachbett gefunden. Der Fahrer hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei konnte aber einer nassen Spur folgen und fand den 22-Jährigen im nahegelegenen Waldstück. Der Fahrer war stark betrunken. Er musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. In der Klinik, in der seine leichten Verletzungen untersucht wurden, wurde auch eine Blutprobe erhoben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, einer Verkehrsunfallflucht und einem Verstoß gegen die CoronaVO ermittelt. Der Wert des Autos ist innerhalb Sekunden von 10.000EUR auf null geschrumpft.

