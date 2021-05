Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 16.05.2021

Bad Harzburg

Sachbeschädigung an Türscheibe

Ein Bislang unbekannter Täter zerstörte am Freitagabend,14.05.2021, in der Zeit zwischen 20.30 und 00.30 Uhr, die Scheibe einer Eingangstür in der Bismarckstraße 34a. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110

