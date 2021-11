Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung - Unbekannte entzünden Sichtschutzwand

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 42-jähriger Hiddenhauser entdeckte am Montag (29.11.), gegen 16.00 Uhr zufällig eine leere Flasche Brenn-Spiritus in seinem Garten. Als der Mann daraufhin sein Grundstück an der Bauringstraße genauer begutachtete, bemerkte er eine Beschädigung an einer Sichtschutzwand. Der oder die bisher unbekannten Täter haben offenbar die Sichtschutzwand aus gestapelten Holzscheiten in Brand gesteckt. Dabei wurden nicht nur Teile der Wand massiv beschädigt, sondern auch eine Fläche des umliegenden Rindenmulches. Als der Hiddenhauser am frühen Morgen sein Grundstück verlassen hatte, waren die Beschädigungen noch nicht vorhanden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die gestern im Bereich Oetinghausen etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

